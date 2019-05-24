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Эвертон официально подписал вратаря Лоссля – он отдал больше ассистов, чем Жоржиньо

24 мая 15:16 122 Читати українською
Эвертон официально подписал вратаря Лоссля – он отдал больше ассистов, чем Жоржиньо
Йонас Лоссль / Reuters

Голкипер Хаддерсфилда Йонас Лоссль пополнил состав Эвертона.

Датчанин продолжит выступления в английской Премьер-лиге.

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С 1 июля Лоссль станет игроком Эвертона, сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта с "ирисками" – три года. Голкипер не смог спасти Хаддерсфилд от вылета в Чемпионшип, зато отметился одним голевым пасом. Это ровно на один больше, чем у плеймейкера Челси Жоржиньо.

Лоссль переходит в Эвертон свободным агентом.

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