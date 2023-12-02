Матч, как и онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Эвертон, стартовал в 19:30 по Киеву На момент начала игры команда Виталия Миколенко занимала последнее место турнирной таблицы. После снятия 10 очков Эвертон опустился на дно АПЛ, имея всего 4 пункта. Несмотря на это, от спасительной зоны подопечные Шона Дайча отставали всего на 5 баллов. Соперник для того, чтобы выиграть и покинуть последнюю позицию таблицы, был оптимальным. Ноттингем Форест проиграл последние два матча, а на момент начала игры занимал 15 место, имея 13 очков.

Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе. Защитник сборной Украины обрел лучшую форму в английском этапе карьеры. Дело даже не в голах в двух турах подряд (против Брайтона и Кристал Пэлас), а в очень солидных оборонительных действиях. В 13 стартовых турах АПЛ Миколенко совершил 34 отбора мяча – лучший показатель среди всех футболистов Эвертона.

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Лучший момент на старте игры имел Вуд, который не смог обработать мяч в штрафной гостей. Больше атаковал Ноттингем на старте игры, однако без ударов по воротам Пикфорда. Эвертон ответил розыгрышем углового, после которого не слишком уверенно сыграл Влаходимос. Обошлось. Активно подключался Виталий Миколенко, несколько раз получавший мяч на левом фланге атаки "ирисок". В одной из контратак украинец вообще оказался на позиции центрфорварда.

На 22-й минуте Бету должен был выводить Эвертон вперед. Влаходимос неудачно вышел, столкнувшись с партнером по команде, и очутился на газоне. Форвард "ирисок" бил в полупустые ворота, но промахнулся! Ноттингем после активного старта в первые полчаса вообще не беспокоил Пикфорда – красноречивый ноль ударов по воротам.

Но первый чуть не стал голевым. На 31-й минуте Эланга совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Эвертон ответил незадолго до перерыва. Макнилл после паса Дукуре вышел один на один с Влаходимосом, но Мурильо ценой травмы и штанга спасли "лесников". Лучший момент на две команды в первой половине игры. Хозяева могли забить уже в добавленное время – Гиббс-Уайт пробил мимо ближнего угла. Миколенко накрыть не успел. В итоге, первый тайм завершился нулями на табло.

На старте второй половины Миколенко подтвердил свое звание лучшего в Эвертоне в отборах мяча. Как же роскошно украинец "съел" Гиббса-Уайта, полностью выиграв силовую борьбу. На 54-й минуте стойка сыграла за Эвертон после удара Фелипе, вышедшего вместо травмированного Боли. Подопечные Дайча ответили испорченным штрафным Эшли Янга. Ветеран с перспективной позиции пробил в стенку.

Наконец, на 67-й минуте счет таки был открыт. Макнилл, как и в первом тайме, получил мяч на левом углу вратарской. Здесь уже нападающий "ирисок" разобрался блестяще – мощный удар в дальний верхний угол без шансов для Влаходимоса.

Хозяева могли сравнять после хитроразыгранного стандарта, но снова удачно сыграл Миколенко, который в подкате выбил мяч за пределы поля, опередив Элангу. Угловой, мяч попал в руку Дукуре, но без пенальти – слишком короткое было расстояние. Миколенко перехватом начал контратаку Эвертона, завершившуюся фолом Фелипе против Макнилла. Пол Тирни откровенно простил бразильца, у которого уже была одна желтая.

И тут же Форест чуть не отыгрались. Эланга получил мяч примерно в такой же позиции, с которой забил Макнилл. Шведский нападающий не использовал свой шанс – Пикфорд выскочил из ворот, сократил угол обстрела и спас.

Эвертон удержал сверхважную победу, которая стала для "ирисок" третьей в последних пяти турах. Если бы не 10-очковый штраф, команда Миколенко была бы выше Челси, а так Эвертон набрал только 7 баллов и поднялся с последнего места сразу на 18. До спасительной 17-й позиции, которую занимает Лутон, только два очка. Ноттингем с 13-ю баллами остался 15-м.

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