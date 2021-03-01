Поединок Эвертон – Саутгемптон стартовал на Гудисон Парк в 22:00 по Киеву. На момент начала игры "ириски" занимали 7 место и отставали от зоны ЛЧ на 5 пунктов. У "святых" дела обстоят значительно хуже – 14 позиция и лишь одно (!) очко в последних 8-ми поединках АПЛ. Последний раз Саутгемптон выигрывал в чемпионате еще 4 января, добыв 3 очка в поединке с Ливерпулем. Понятно, что именно команду Карло Анчелотти считали фаворитом противостояния, учитывая форму обеих коллективов.

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Эвертон подтвердил этот статус уже в стартовом отрезке игры. Калверт-Льюин дважды выиграл верховую борьбу, мяч отскочил к Сигурдссону, который классным пасом вывел Ришарлисона один на один с голкипером. Бразилец обыграл Форстера и с острого угла поразил ворота. 1:0 уже на 9-й минуте – Ришарлисон забивает быстрый гол уже во втором туре подряд.

В середине тайма "ириски" отлично разыграли стандарт и забили второй мяч, но гол Майкла Кина был отменен после подсказки VAR. Офсайд, который действительно был. В итоге, до перерыва голов больше не было – удар Ришарлисона оказался единственным в створ на две команды, а Саутгемптон, хоть и больше владел мячом, лишь однажды неточно пробил по воротам Пикфорда.

В дебюте второй половины игры Эвертон заработал право на перспективный штрафной, но Сигурдссон не попал в створ. "Святые" ответили своим неудачным ударом со стандарта – к реальной опасности у ворот хозяев дело так и не доходило. Разве что Дэнни Ингз получил мяч в пределах штрафной, но вместо удара по воротам банально упал. В конце игры гости все же имели возможность избежать поражения, однако Мусса Дьенепо не попал в дальний угол метров с 15-ти.

В итоге, 1:0 – Эвертон одержал вторую победу подряд, набрал 43 очка и по потерянным баллам может подняться в топ-4! Саутгемптон продлил ужасную серию – 30 пунктов и 14 позиция.

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