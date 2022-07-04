Эвертон объявил об уходе легенды, который тренировал Миколенко и отдал клубу более 20 лет
Тренер Данкан Фергюсон принял решение сменить место работы после лет преданности "ирискам".
50-летний шотландец покидает Эвертон, поскольку намерен реализовать свои тренерские амбиции самостоятельно, информирует официальный сайт клуба.
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"Это было важное решение для меня и в то же время очень тяжелое. Но мне нужно двигаться дальше, сделать новый шаг в карьере в поисках чего-то нового. Когда я был временным менеджером, получил уверенность, что смогу возглавлять сам.
Эвертон был фантастичен по отношению ко мне, все время поддерживал меня. Это действительно клуб, в котором заботятся о людях. Ну и, конечно, болельщики. Они были невероятными со мной еще с 1994 года, когда я пришел. У нас сильная особенная связь. Они знают, как много значат для меня", – сказал Данкан на прощание.
Фергюсон в статусе игрока "ирисок" провел более десяти лет. В 2006-м он завершил профессиональную карьеру, и через 5 лет вернулся в клуб уже в статусе тренера. В 2019 и 2022 годах шотландец даже был и.о. наставника.