50-летний шотландец покидает Эвертон, поскольку намерен реализовать свои тренерские амбиции самостоятельно, информирует официальный сайт клуба .

Эвертон подписал опытного защитника по АПЛ – первый летний трансфер "ирисок"

"Это было важное решение для меня и в то же время очень тяжелое. Но мне нужно двигаться дальше, сделать новый шаг в карьере в поисках чего-то нового. Когда я был временным менеджером, получил уверенность, что смогу возглавлять сам.

Эвертон был фантастичен по отношению ко мне, все время поддерживал меня. Это действительно клуб, в котором заботятся о людях. Ну и, конечно, болельщики. Они были невероятными со мной еще с 1994 года, когда я пришел. У нас сильная особенная связь. Они знают, как много значат для меня", – сказал Данкан на прощание.