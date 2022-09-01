Эвертон объявил о трансфере звезды ПСЖ – Миколенко получил в партнеры финалиста Лиги чемпионов
19:28 - Читати українською
Полузащитник Идрисса Гуйе вернулся в Эвертон в последний день трансферного окна.
Идрисса Гуйе снова стал игроком Эвертона, сообщает официальный сайт "ирисок". Клуб не раскрывает сумму перехода.
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Договор рассчитан на 2 года. Гуйе уже выступал за Эвертон с 2016 по 2019 годы, после чего перебрался в суперзвездный ПСЖ.
Отметим, что Идрисса потерял место в составе парижан с приходом Кристофа Гальтье. За время, проведенное в ПСЖ, Гуйе достигал финала и полуфинала Лиги чемпионов, выиграл 2 чемпионата Франции, 2 Кубка и Суперкубка и 1 Кубок лиги.
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