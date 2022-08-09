"Ириски" арендовали Коуди из Вулверхэмптона на сезон 2022/23, сообщает официальный твиттер Эвертона.

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Трансфер получился вынужденным, поскольку Миколенко и Ко потеряли Годфри до конца года, а серьезность повреждения Йерри Мины пока неизвестна.

К слову, Коуди пропустил первый тур АПЛ в составе Вулверхэмптона, хотя является капитаном "волков". В общем, Конор отыграл 317 матчей за Вулвз, в которых отличился 7 голами и 7 ассистами (4 мяча были забиты в прошлом сезоне). Также он 10 раз выходил в состав сборной Англии и даже забил 1 гол.

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