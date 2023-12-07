Эвертон в рамках 15-го тура чемпионата Англии 2023/24 сыграет с Ньюкаслом. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 15-го тура АПЛ 2023/24 между Эвертоном и Ньюкаслом стартует в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Виталий Миколенко, как обычно, попал в стартовый состав "ирисок".

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На момент начала игры Эвертон занимает 18-е место турнирной таблицы АПЛ, имея 7 очков. Если бы не 10-очковый штраф, то команда Шона Дайча была бы в середине таблицы. Ньюкасл борется за топ-4 – "сороки" занимают 7 позицию, набрав 26 баллов.

Стартовые составы

Эвертон:

Ньюкасл:

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