Наставник Атлетико Диего Симеоне может избавиться от одного из игроков, отправив его к Виталию Миколенко.

Тома Лемар и Самуэль Лино тренируются с молодежной командой “матрасников”. Атлетико надеется продать летом обоих игроков.

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Как сообщает AS, Лемар может вернуться во Францию. А насчет Лино, то он может оказаться в Эвертоне. Самуэль – универсальный игрок, который может закрыть собой сразу несколько позиций в атаке и полузащите. Кроме того, Лино может сыграть левого вингбека в системе с тремя центральными защитниками. Именно на этой позиции он будет конкурировать с Виталием Миколенко.

Лино за Атлетико в сезоне 2024/25 сыграл в 47 матчах, в которых забил четыре гола и отдал восемь ассистов. К слову, результативность Миколенко ниже – один гол и три ассиста.

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