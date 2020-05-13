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Эвертон нацелился на Вендела – бывший клуб Анчелотти хочет перехватить хавбека Спортинга

19:55 29 Читати українською
Эвертон нацелился на Вендела – бывший клуб Анчелотти хочет перехватить хавбека Спортинга
Вендел / Lusa

Ливерпульский Эвертон стремится подписать полузащитника лиссабонского Спортинга Вендела. Конкуренцию "ирискам" составит итальянский Наполи.

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На этот шаг "ириски" пошли после разговора наставника команды Карло Анчелотти с Венделом. Сумма отступных для Спортинга пока остается неизвестной. Однако, конкуренцию мерсисайдцам попытается составить итальянский Наполи, желающий обновить центр поля в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Вендел провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста. Бразильский Флуминенсе более 2 лет назад получил за хавбека 7,5 млн евро.

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