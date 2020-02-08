Эвертон на своем поле уверенно одолел Кристал Пэлас: 26-й тур АПЛ, суббота

Кристал Пэлас на выезде уступил Эвертону в рамках 26-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 26 тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:1

Голы: Бернард, 18 Ришарлисон, 58, Кэлверт-Левин, 88, – Бентеке, 51

Брайтон – Уотфорд – начало в 19:30

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Середняк турнирной таблицы Эвертон принимал дома Кристал Пэлас. На 18-й минуте блестящую навесную передачу Тео Уолкота замкнул Бернард, хладнокровно пробив в одно касание. Больше в первой половине встречи зрители голов не увидели.

Кристал Пэлас удалось отыграться сразу в начале второго тайма: на 51-й минуте Бентеке не упустил прекрасную передачу вразрез, и из пределов штрафной пробил низом под правую стойку – 1:1. Но долго радоваться гостям не пришлось – на 59-й Ришарлисон, обыграв трех игроков, молниеносно пробил в правый угол ворот и вывел Эвертон вперед. Добил "стекольщиков" розыгрыш углового на 88-й минуте и блестящий гол головой.

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