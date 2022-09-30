Летом иранский бизнесмен искал дополнительные источники для финансирования клуба. Американский консорциум был заинтересован в приобретении Эвертона, но Мошири на тот момент отказался.

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Однако входящий в консорциум Марцек Камински не потерял интерес к Эвертону. Бизнесмен из США до сих пор контактирует с нынешним владельцем "ирисок", сообщает Liverpool Echo. со ссылкой на Financial Times.

По информации источника, переговоры продвигаются достаточно продуктивно. Возможную продажу Эвертона оценили в 450 миллионов евро, но окончательная сумма может измениться из-за проекта строительства нового стадиона для команды, за которую выступает Виталий Миколенко.

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