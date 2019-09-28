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Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

22:15 24 Читати українською
Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча
Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уверенно обыграл Эвертон в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Манчестер Сити.

34’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Габриэл Жезус 24’
Рияд Марез 71’
Рахим Стерлинг 85’
24’ Габриэл Жезус
34’ Доминик Кэлвер-Левин
71’ Рияд Марез
85’ Рахим Стерлинг

Габриэл Жезус на 24-й минуте вывел Манчестер Сити вперед. До перерыва счет сравнял Калверт-Левин. На 71-й минуте "горожане" вновь вышли вперед благодаря голу Рияда Мареза. В конце матча рахим Стерлинг установил окончательный счет – 1:3.

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Манчестер Сити набрал 16 очков, остался на втором месте АПЛ и не отпустил Ливерпуль в отрыв (5 пунктов отставания). Эвертон с 7 баллами завис над зоной вылета – третье поражение в чемпионате подряд.

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