Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уверенно обыграл Эвертон в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Манчестер Сити.

Габриэл Жезус на 24-й минуте вывел Манчестер Сити вперед. До перерыва счет сравнял Калверт-Левин. На 71-й минуте "горожане" вновь вышли вперед благодаря голу Рияда Мареза. В конце матча рахим Стерлинг установил окончательный счет – 1:3.

Манчестер Сити в тяжелом матче победил Эвертон – Зинченко испытывал трудности, но помог не отпустить Ливерпуль

Манчестер Сити набрал 16 очков, остался на втором месте АПЛ и не отпустил Ливерпуль в отрыв (5 пунктов отставания). Эвертон с 7 баллами завис над зоной вылета – третье поражение в чемпионате подряд.