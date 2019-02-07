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Эвертон – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

09:29 37 Читати українською
Эвертон – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
Эвертон – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / Фото ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити на классе победил Эвертон в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Манчестер Сити.

Манчестер Сити, который не имел права на ошибку, если намерен бороться за чемпионство, приехал в гости к Эвертону. Прогнозируемо, гости мощно начали поединок, за что были вознаграждены в конце первого тайма точным ударом Ляпорта.

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Вторая половина встречи проходила без особых изменений. Перед финальным свистком "горожане" удвоили преимущество.

Победа вывела Сити на первое место турнирной таблицы, однако у Ливерпуля еще есть игра в запасе. У соперников за чемпионство одинаковое количество очков.

Англия. АПЛ, 27 тур

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

Голи: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+7

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Эвертон - Манчестер Сити: Среда 06 февраля 2019

Эвертон
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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