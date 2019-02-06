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Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция, Зинченко начинает в запасе

21:40 465 Читати українською
Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция, Зинченко начинает в запасе
Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Манчестер Сити играет с Эвертоном в перенесенном матче 27 тура АПЛ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости.

Матч Эвертон – Манчестер Сити начался в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победа в сегодняшней игре выведет "горожан" на первое место АПЛ.

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Составы команд

Эвертон: Пикфорд – Кенни, Кин, Зума, Динь – Гомеш, Гуйе, Девис – Уолкотт, Калверт-Льюин, Бернард.

Запасные: Стекеленбург, Сигурдссон, Тосун, Маккарти, Шнайдерлин, Коулмен, Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Ляпорт – Фернандинью, Гюндоган – Б.Силва, Д.Силва, Сане – Агуэро.

Запасные: Мурич, Данило, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Жезус, Зинченко.

Англия27 турГудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Манчестер Сити: Среда 06 февраля 2019

Эвертон

live 27'
0 : 0
Манчестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Эвертон - Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Эвертон Эвертон
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