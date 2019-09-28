Манчестер Сити в тяжелом матче победил Эвертон – Зинченко испытывал трудности, но помог не отпустить Ливерпуль

Манчестер Сити принимал Эвертон в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Действующий чемпион Англии с Александром Зинченко в составе переиграл "ирисок" – 1:3. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити с первых туров отпустил Ливерпуль в отрыв, дважды споткнувшись. Сенсационное поражение от Норвича "горожане" уже компенсировали тремя подряд победами в различных турнирах с общим счетом 14:0. В предыдущем туре АПЛ и Кубке Англии не играл Александр Зинченко – украинец получил отдых от Гвардиолы в рамках ротации. Сегодня он появился в старте.

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Сити создал дебютный момент через десяток секунд после стартового свистка – Пикфорд справился с дальним ударом Мареза. Игра на длительное время остановилась, когда Уолкот получил мячом в голову от Стерлинга и не смог оправиться, покинув поле на носилках. Очень неприятный эпизод, который завершился ранней заменой Тео на Ивоби.

Theo Walcott got hit in a real bad place. Actually looks like it pretty much knocked him out.



He'll have a headache later. #EVEMCI pic.twitter.com/q7U157NtYB — Too many humans (@Coldbeanbuts) September 28, 2019

Моменты у ворот Эвертона посыпались как из рога изобилия. Главным образом благодаря активности Мареза. Алжирец со второй попытки идеально прострелил на дальнюю штангу, но Гюндоган чудом с метра не попал в пустые ворота – перекладина. Затем Рияд получил пас на ход от де Брюйне и стрелял в ближний угол – Пикфорд грамотно выбрал позицию.

На противоположном фланге активностью сверкал Стерлинг. Рахима плотно держали, "висели" на ноге, но он все равно нашел щель, чтобы прорвать оборону, залететь в штрафную и покатить вдоль ворот.

Эвертон отбивался и даже остро ответил, когда Ивоби подключил слева Диня, тот отбросил на 11-метровую отметку Сигурдссону, однако у исландца удар не получился. В следующем эпизоде ​​Гилфи дальней пушкой создал серьезные проблемы голкиперу Манчестер Сити – Эдерсон лишь со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

Впрочем, между этими моментами Сигурдссона случилось неотвратимое – гости вышли вперед. Марез разогнал по флангу контрвыпад и откинул в центр на де Брюйне, а Кевин идеально подал на голову Жезусу – 0:1. Похожая контратака могла удвоить преимущество "горожан", однако в завершающей стадии Марез, получив пас от Стерлинга, бесхитростно пробил во вратаря. Затем Стерлинг по центру вывел на удар Гюндогана, но Пикфорд с легкостью взял мяч в руки.

Манчестер Сити поплатился за расточительность на 33-й минуте, когда хозяева сравняли счет. Фернандиньо не сумел нормально разрядить обстановку, Ивоби выцарапал мяч в чужой штрафной и протолкнул на Коулмана. Капитан "ирисок" элегантно подсек сферу над Эдерсоном в ворота, а Калверт-Льюин "украл" гол у партнера, прикоснувшись к мячу уже на линии.

Команда Гвардиолы вернулась к позиционным атакам, на ударной позиции чаще всего оказывался Жезус. С левого края на него навешивали Зинченко и Стерлинг – Габи сначала пробил над воротами, а потом проиграл верховую борьбу Мине. Партнеры создали еще один шанс для Жезуса – бразилец запустил мяч над воротами. После очередной многоходовки бил Гюндоган, но опять в руки Пикфорду. Манчестер Сити в атаках встретил свисток на перерыв.

"Горожане" полетели вперед со стартом второго тайма. Стерлинг организовал энный момент для Гюндогана, но удар немца заблокировали. Зинченко начал классную атаку, которая завершилась голевой возможностью де Брюйне – Кевин с острого угла не попал в створ. Инициатива была за Манчестер Сити, однако Эвертон отнюдь не разваливался.

Хозяева постоянно нагружали фланг Зинченко. Александр часто не успевал и сбивал Ришарлисона. С такого штрафного Эвертон едва не забил – подача нашла голову Мины, который от газона пробил под перекладину. "Горожан" спасла только реакция Эдерсона. Последовательность таких событий повторилась еще раз, но на этот раз навес Сигурдссона адресата не нашел.

Манчестер Сити ответил супермоментом имени Мареза и Стерлинга: первый оформил замечательный разрезной пас, а второй вывалился один на один с Пикфордом и пробил мимо ворот. "Горожане" владели мячом, но Эвертон грамотно оборонялся. Удар Стерлинга после передачи Зинченко "ириски" заблокировали втроем.

Впрочем, на 71-й минуте Манчестер Сити во второй раз вышел вперед – Марез грандиозно пробил со штрафного в дальнюю "шестерку". Агуэро после выхода на замену мог закрепить преимущество гостей, но мяч после его удара пролетел над перекладиной.

Эвертон, в свою очередь, продолжал находить дыры в обороне действующего чемпиона. Сигурдссон шикарным пасом вывел Калверта-Льюина на вратаря и форвард ливерпульцев проиграл свою дуэль. Мина отвоевал второй этаж в чужой штрафной после подачи углового и пробил под штангу – Эдерсон чудом дотянулся до мяча. Еще один удар Мины головой – голкипер снова на месте.

"Ириски" атаковали, а забил Сити, история повторилась. Третья результативная атака гостей началась с Зинченко, дальше Агуэро проскочил нескольких оппонентов и подхватил мяч уже в штрафной. Прострел по линии ворот – Стерлинг от перекладины вогнал мяч за линию. 1:3, на этом надежды Эвертона на ничью умерли.

Манчестер Сити набрал 16 очков, остался на втором месте АПЛ и не отпустил Ливерпуль в отрыв (5 пунктов отставания) – "красные" сегодня победили Шеффилд Юнайтед. Эвертон с 7 баллами завис над зоной вылета – третье поражение в чемпионате подряд.