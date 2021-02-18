Встреча между Эвертоном и Манчестер Сити на Гудисоне должна была состояться ещё семь недель назад, однако тогда её сорвала вспышка COVID-19. Тогда "горожане" шли четвёртыми с отставанием в пять зачётных баллов от первой позиции, которую занимал Ливерпуль – теперь же подопечные Пепа Гвардиолы шли в лидерах с отрывом в 13 пунктов от мерсисайдцев и в 7 очков от ближайшего преследователя. При этом Ман Сити выиграл 16 матчей подряд во всех турнирах.

Казалось, Эвертон не будет иметь никаких шансов, хотя "ириски" в течение последних недель расписали 3:3 с МЮ и 5:4 с Тоттенхэмом. Впрочем, три дня назад команда Карло Анчелотти уступила Фулхэму, поэтому фаворит поединка на Гудисоне был очевидным. Пеп Гвардиола даже придержал Александра Зинченко на банке, хотя в течение восьми туров подряд он выходил в основе.

Первый тайм не выглядел слишком интересно. Манчестер Сити прогнозируемо захватил контроль над мячом и быстро возвращал его после потерь, но реальных моментов это почти не приносило. За первый час игры "горожане" имели лишь шесть угловых и два нормальных удара – на 3-й минуте Канселу с дистанции пробивал в левый угол (Пикфорд парировал), а на 18-й Жезус стрелял метров с 10-ти после разрезного паса (выше ворот). Эвертон же выходил в контратаки через фланги, но они не приносили какой-то остроты. На поле не было скучно, но моментов явно не хватало.

Трудно было понять, как Сити взломает настолько крутую защиту, даже после потери Мины на 20-й минуте спокойно удерживающую штрафную на замке. Гости свалились у кроссам и зарабатывали кучу стандартов – и неожиданно именно они принесли успех! Седьмой угловой, проведённый "горожанами" на 32-й минуте, завершился выносом прямо в ноги Фодену. Фил нанёс удар с лёту, а мяч рикошетом от защитника пролетел мимо Пикфорда. 1:0!

Впрочем, Эвертон не стушевался, а отыгрался уже на 38-й. Вышел несколько смешной гол: Коулмен обыгрался с Ивоби на правом фланге и вошел в штрафную, откуда исполнил подачу на дальнюю штангу – одинокий Динь сразу же выстрелил в дальний угол. Мяч попал в штангу и от неё срикошетил в Ришарлисона, после чего залетел в ворота. 1:1! Более в первом тайме команды не обостряли.

На старте второго тайма обе команды начали работать агрессивнее. Так, Манчестер Сити мог забивать второй гол уже на 51-й минуте, когда Бернарду Силве дали пробить с правого края штрафной в ближний угол – Пикфорд парировал. Эвертон ответил на 53-й смещением Ивоби с фланга и пасом на линию штрафной, откуда Сигурдссон пробил вторым касанием. Удар успели накрыть в последний момент, а уже через две минуты Сити огрызнулся выстрелом Жезуса с левого края штрафной в ближнюю девятку – мяч прошёл над перекладиной! Хозяева не стушевались, организовав несколько неплохих атак, но обострить из них не удалось из-за технического брака.

Ближе к 60-м минутам стало заметно, что манкунианцы более интенсивно работают на последней трети поля и лучше открываются. На 61-й нарастающее преимущество "горожан" могло вылиться в гол с углового – это Родри замыкал подачу ударом головой в левый угол. Мяч прошел рядом со штангой. На 63-й же гости добились своего: Бернарду Силва открылся перед штрафной и исполнил скидку на линию под удар Марезу, а Рияд в фирменном стиле закрутил мяч под дальнюю штангу – 1:2!

Карло Анчелотти сразу же ответил атакующими заменами, бросив в бой Хамеса и Кинга, но никакого улучшения в игре "ирисок" не случилось . Манчестер Сити окончательно захватил инициативу, за десять минут после гола удерживая мяч 84% времени. Правда, оборона хозяев не позволяла создать чего-то интересного у своих ворот, однако на 77-й манкунианцы включили класс: на правом фланге прошла очень красивая комбинация в три передачи с выводом Бернарду Силвы на ударную позицию перед штрафной, после чего португалец мощно пробил под левую штангу – 1:3! Все вопросы относительно победителя были сняты.

Эвертон пытался что-то организовать впереди, но страдал из-за технического брака. Сити время от времени ловил "ирисок" на контратаках, но особого желания бегать не демонстрировал даже де Брюйне, восстановивийся после травмы и вышедший на последние десять минут. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Пепа Гвардиолы – 17-ю подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия "горожан" достигла 24-х поединков.

Манчестер Сити набрал 56 очков, увеличив отрыв от второй позиции до десяти зачётных баллов. Эвертон, имея в активе 37 пунктов, остался на седьмой строчке. До зоны ЛЧ команде Карло Анчелотти не хватает пяти очков, однако она имеет матч в запасе.