Эвертон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка лиги
21:55 - Читати українською
В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Эвертон принимает Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Кубка английской лиги Эвертон – Манчестер Юнайтед начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Эвертон:
Манчестер Юнайтед:
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