Эвертон – Ливерпуль – 0:0 – видеообзор матча

Ливерпуль не смог обыграть Эвертон в 29-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор Эвертон – Ливерпуль на сайте "Футбол 24".

Ливерпуль превосходил соперника в первом тайме, а Салах на 28-й минуте должен был открывать счет. После перерыва уже Эвертон выглядел интереснее. Однако голов на стадионе Гудисон парк зрители не увидели.

Ливерпуль не смог обыграть Эвертон и оставил Манчестер Сити на вершине АПЛ

Эта ничья не позволила подопечным Юргена Клоппа вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Теперь Ливерпуль имеет в своем активе 70 очков и на 1 балл отстает от Манчестер Сити. Эвертон остался 10-м, имея 37 зачетных пунктов.