Эвертон Виталия Миколенко разошелся миром с Ливерпулем (0:0) в 6-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Прекрасную возможность забить имел Дэвис, но после эффектного удара мяч на себя приняла стойка. В конце первого тайма Нуньес с острого угла попал в каркас, Диас сразу же проверил на прочность стойку.

Эвертон забрал очки у Ливерпуля – Миколенко остановил Салаха в аномальном матче АПЛ, VAR и каркас ворот украли голы

После перерыва забил Коуди, но гол игрока Эвертона отменили из-за микроофсайда. На последних секундах встречи пробивал Салах – мяч после сейва Пикфорда попал в штангу. Боевые нули на табло Гудисон Парк.