Эвертон обыграл Лидс в рамках 25 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Даже без Виталия Миколенко Эвертон уверенно разгромил Лидс, забив сопернику три гола без ответа.

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Особенно красивым оказался последний мяч, где Ришарлисону удалось издалека отправить мяч в нижний угол ворот. Следует отдать должное гостям, которые могли создать минимум два шедевра, но в обоих случаях "ирисок" спасла перекладина.

После 22-х туров АПЛ Эвертон расположился на 16-й строчке, Лидс – 15-й.

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