Эвертон объявил о подписании нового контракта с Джорданом Пикфордом. Соглашение голкипера завершалось летом 2024-го, но теперь оно стало на 3 года длиннее.

Пикфорд выступает за Эвертон с июля 2017 года, когда вратаря приобрели у Сандерленда за 25 млн фунтов. Джордан дослужился до одного из лучших киперов АПЛ и №1 сборной Англии. Лидер "ирисок" сохраняет высокий уровень и в нынешнем сезоне, несмотря на довольно печальное общее состояние команды. Пока 28-летний Пикфорд наиграл за Эвертон 222 матча, пропустил 319 голов и 59 раз сохранял владения "сухими".

️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027. — Everton (@Everton) February 24, 2023

Похожая история у Ньюкасла с Альмироном. Парагваец также мог стать свободным агентом летом 2024-го, однако подписал новый контракт с 2 дополнительными годами.

В свое время "сороки" отдали Атланте за вингера 20 млн фунтов. Адаптация Альмирона в АПЛ несколько затянулась, но в этом сезоне он сияет вместе со всей командой Эдди Хау. 29-летний Мигель является лучшим бомбардиром Ньюкасла в чемпионате – 10 голов.

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We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal! — Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2023

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