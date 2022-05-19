Карьера полузащитника Деле Алли в ливерпульском клубе может завершиться очень быстро.

26-летний англичанин все никак не может найти команду, где будет получать стабильную игровую практику. После неудачного периода в Тоттенхеме наступил не лучший в Эвертоне.

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Алли присоединился к "ирискам" на правах свободного агента только этой зимой, но стать игроком основного состава не сумел. Он провел всего 9 поединков во всех турнирах, появляясь исключительно на замену. Поэтому ливерпульцы хотят продать хавбека уже летом.

Заработать на продаже одноклубника Виталия Миколенко Эвертон планирует около 20 миллионов фунтов. Контракт Деле рассчитан до 2024 года.

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