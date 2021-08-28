Ливерпуль близок к подписанию лидера Порту Луиса Диаса. В обратном направлении уедет другой хавбек сборной Колумбии – Хамес Родригес.

Переговоры об обмене вышли на финишную прямую, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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"Ириски" подпишут Диаса в обмен на Хамеса плюс отступные. Последней преградой на пути трансфера остается зарплата Хамеса в Португалии. Как только контрактные детали уладят, двойной переход состоится.

Отметим, что Бенитес внес Хамеса в "черный список" игроков, на которых не рассчитывает в Эвертоне, хотя в сезоне 2020/21 он был основным (26 матчей во всех турнирах, 6 мячей, 9 ассистов). Зато в активе Луиса Диаса 2 поединка в Примейре 2021/22, в которых он забил 1 гол.

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