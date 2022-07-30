Благотворительный матч

Эвертон – Динамо – 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78

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Мирча Луческу в спарринге против Эвертона, как и обещал, выпустил на поле тех, кто не участвовал в матче с Фенербахче. Стартовую одиннадцатку усилил только Александр Караваев, вышедший против турок уже в добавленное время. "Ирисок" с капитанской повязкой вывел экс-динамовец Виталий Миколенко.

Киевляне пропустили уже на первых минутах: Сирота не успел за Калвертом-Льюином, на миг опередившим украинца и головой результативно замкнул навес с центра поля от Тарковски. На 17-й минуте лишь реакция Нещерета спасла Динамо от второго гола – после розыгрыша углового кипер "бело-синих" в прыжке потащил сферу из-под перекладины.

В начале второго тайма уже заменивший в рамке Руслана Бойко продемонстрировал свое мастерство, кулаком выбив мяч после навеса со стандарта. В середине второй сорокапятиминутки Ванат воспользовался ошибкой защиты на подступах к штрафной, протянул сферу к линии, однако сам бить не решился, отпасовав на Гармаша. Денис пытался закрутить в дальний угол, однако удар откровенно не удался.

Впоследствии Бойко едва не привез гол в свои ворота, заигравшись с защитником, но в падении успел отдать на Забарного и момент был нейтрализован. Однако уже через мгновение Динамо пропустило – Макнил протянул мяч через полполя и с линии низом пробил в дальний угол. Через пять минут Дуайт оформил дубль, элегантно замкнув навес в штрафную.

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