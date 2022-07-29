Эвертон принимает Динамо в рамках благотворительного матча. Стартовые составы и видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Динамо пройдет на Гудисон Парк. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Виталий Миколенко впервые сыграет против своей бывшей команды. Для "ирисок" это последний товарищеский поединок перед стартом нового сезона.

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Где смотреть Эвертон – Динамо. На этот раз выбор огромен. Транслировать матч в Украине будут телеканалы 2+2, Динамо Киев TV, М1, а также YouTube-каналы FootballHub, Профутбол Digital, Динамо, ТСН и УНИАН.

Состав Эвертона: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри, Миколенко (капитан), Дукуре, Ивоби, Гордон, Грей, Калверт-Льюин

Состав Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Кравченко, Андриевский, Шепелев. Гармаш, Караваев, Антюх, Ванат