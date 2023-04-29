Руководство "ирисок" напомнило команде о контрактах, где предусмотрена срезка зарплаты в случае прощания с АПЛ, сообщает The Telegraph.

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Эвертон и без того испытывает финансовые трудности, а вылет в Чемпионшип станет дополнительным мощным ударом. Правда, далеко не все игроки должны опасаться за свои кошельки. Эвертон постоянно начал прописывать этот пункт только прошлым летом после тяжелой борьбы за выживание в сезоне 2021/22. Это означает, что в зоне риска Коуди, Тарковски, Гуйе, Гарнер, Мопе, Макнил и Онана. Виталий Миколенко пришел в январе 2022-го, когда "ириски" также находились в нижней части таблицы и вполне могли добавлять такой пункт.

Напомним, за 5 туров до финиша Эвертон идет предпоследним, отставая от спасительной зоны на 2 очка. Следующий матч команда Миколенко проведет 1 мая на поле прямого конкурента – Лестера.

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