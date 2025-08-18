Лидс и Эвертон сошлись в последнем матче первого тура АПЛ 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Виталий Миколенко получил досадное повреждение в последнем спарринге против Ромы и был вынужден пропускать старт АПЛ. Дэвид Мойес закрыл левый фланг обороны универсалом Гарнером.

Лидс в прошлом сезоне эффектно выиграл Чемпионшип, но обычно команды Даниэля Фарке становятся беспомощными на уровне АПЛ. Нынешний матч добавил оптимизма фанатам "павлинов". Хозяева Элланд Роуд весь первый тайм "возили" Эвертон, который до перерыва не имел ни одного удара! Правда, у Лидса также были проблемы с завершением, поэтому на табло долго светились нули.

На 53-й минуте "ириски" наконец пробивают – Гуйе из-за пределов штрафной площадки влепил над воротами. Эвертон еще и мог остаться в меньшинстве, когда Иерогбунам брутально влетел в Ампаду. Голеностоп капитана Лидса жутко выкрутился под неестественным углом. Иерогбунам чудом отделался желтой, Ампаду не меньшим чудом поднялся и продолжил игру.

Мойес выпустил звездного новичка Грилиша, однако тот "растворился" в общей серости Эвертона. На 84-й минуте случилась развязка. Традиционно храбрый Тарковски бросился под рикошетный удар Штаха. Капитан "ирисок" вроде и прижимал руку, но рефери Крис Кавана назначил пенальти. Пикфорд привычно вытащил свою бутылочку с подсказками относительно пенальтистов соперника. Кипер Эвертона даже угадал направление удара, однако Лукас Нмеча пробил слишком точно.

1:0 – Лидс возвращается в АПЛ заслуженной победой. Эвертон наказан за трусливый футбол против новичка элиты.

