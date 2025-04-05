Эвертон в рамках 31-го тура АПЛ 2024/25 принимает Арсенал. Стартовые составы и усиления на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между Эвертоном и Арсеналом начнется в 14:30 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на Setanta Sports. Виталий Миколенко даже не попал в заявку "ирисок", а вот Александр Зинченко оказался в запасе "канониров".

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Стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Паттерсон – Гуйе, Ироегбунам – Харрисон, Дукуре, Ндиайе – Бету.

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Кивийор, Льюис-Скелли – Жоржинью, Райс, Мерино – Нванери, Стерлинг, Троссар.

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