Эвертон – Вулверхэмптон – 3:2 – видео голов и обзор матча

Вулверхэмптон не устоял против Эвертона в голевой перестрелке в рамках 4-го тура УПЛ.

Команды резво начали поединок. Уже на 12-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев. За Эвертон точными ударами отметились Ришарлисон и Ивоби. В составе Вулверхэмптона забил Саисс.

Эвертон в тяжелом матче одолел Вулверхэмптон

После перерыва "ирискы" продолжали владеть инициативой, но Хименесу удалось сравнять счет. В конце матча, когда казалось, что ничья неизбежна, Ришарлисон забил решающий гол, подарив победу своей команде.

После 4-х туров АПЛ Эвертон занимает на 6-ю строчку, Вулверхэмптон – 17-й.

Зинченко как лидер и соавтор голов, ритуал украинца и неожиданный шанс Шахтера: английские СМИ о Ман Сити – Брайтон