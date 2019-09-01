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Эвертон – Вулверхэмптон – 3:2 – видео голов и обзор матча

19:10 22 Читати українською
Эвертон – Вулверхэмптон – 3:2 – видео голов и обзор матча
Эвертон – Вулверхэмптон / Фото ФК Эвертон

Вулверхэмптон не устоял против Эвертона в голевой перестрелке в рамках 4-го тура УПЛ.

5’ Ришарлисон
12’ Алекс Ивоби
80’ Ришарлисон
 
Ромаин Саисс 9’
Рауль Хименес 75’
Вилли Боли 90+5’
5’ Ришарлисон
9’ Ромаин Саисс
12’ Алекс Ивоби
75’ Рауль Хименес
80’ Ришарлисон
90+5’ Вилли Боли

Команды резво начали поединок. Уже на 12-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев. За Эвертон точными ударами отметились Ришарлисон и Ивоби. В составе Вулверхэмптона забил Саисс.

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После перерыва "ирискы" продолжали владеть инициативой, но Хименесу удалось сравнять счет. В конце матча, когда казалось, что ничья неизбежна, Ришарлисон забил решающий гол, подарив победу своей команде.

После 4-х туров АПЛ Эвертон занимает на 6-ю строчку, Вулверхэмптон – 17-й.

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