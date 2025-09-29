Эвертон и Вест Хэм закрывают программу шестого тура АПЛ 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Вест Хэм состоится сегодня (29 сентября). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на канале и платформе Setanta Sports при наличии подписки. За главными событиями матча также можно следить в онлайне Футбол 24.

Виталий Миколенко посреди недели получил мало времени в матче Кубка лиги, но сегодня возвращается в стартовый состав Эвертона.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко – Гуйе, Гарнер – Ндиайе, Дьюсбери-Холл, Грилиш – Бету.

Стартовый состав Вест Хэма: Ареола – Уокер-Питерс, Мавропанос, Килман, Диуф – Магасса, Фернандеш – Боуэн, Пакета, Саммервил, – Фюлькруг.