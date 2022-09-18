Защитник сборной Украины Виталий Миколенко стал незаменимым игроком в команде Фрэнка Лэмпарда. Сегодня он тоже выйдет с первых минут.

"Ириски" объявили стартовый состав на противостояние 8-го тура АПЛ против Вест Хэма. В одиннадцатке традиционно оказался Виталий Миколенко.

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Защитник сборной Украины со старта выходил во всех поединках текущего сезона английской Премьер-лиги. Противостояние с Вест Хэмом, которое начнется в 16:15, станет седьмым подряд.

Предыдущие результаты Эвертона не лучшие – два поражения и четыре мировых. Сегодня есть возможность оттолкнуться от зоны вылета, ведь выступления соперника тоже не слишком удачные.