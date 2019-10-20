Эвертон – Вест Хэм: босс "ирисок" сорвал интервью Бернарда, засыпав его комплиментами за гол в ворота команды Ярмоленко

Председатель правления Эвертона Билл Кенрайт решил признаться в любви вингеру ливерпульского клуба Бернарду после матча против Вест Хэма (2:0).

"Я люблю этого парня, я полюбил его с первого раза, как только увидел на поле.

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Он такой маленький, и все же какие он вещи вытворяет с мячом. Именно это любят болельщики Эвертона больше всего. Кстати, гол – замечательный", – сказал Кенрайт для Toffee TV, прервав интервью Бернарда.

Напомним, экс-звезда Шахтера забил один из двух голов в ворота Вест Хэма. В текущем сезоне АПЛ 27-летний бразилец провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами.

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