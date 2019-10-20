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Эвертон – Вест Хэм: босс "ирисок" сорвал интервью Бернарда, засыпав его комплиментами за гол в ворота команды Ярмоленко

11:47 96 Читати українською
Эвертон – Вест Хэм: босс "ирисок" сорвал интервью Бернарда, засыпав его комплиментами за гол в ворота команды Ярмоленко
Бернард (справа) / Фото ФК Эвертон

Председатель правления Эвертона Билл Кенрайт решил признаться в любви вингеру ливерпульского клуба Бернарду после матча против Вест Хэма (2:0).

17’ Бернард
90+2’ Гилфи Сигурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гилфи Сигурдссон

"Я люблю этого парня, я полюбил его с первого раза, как только увидел на поле.

Поражение "молотобойцев" с Ярмоленко в составе в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 2:0

Он такой маленький, и все же какие он вещи вытворяет с мячом. Именно это любят болельщики Эвертона больше всего. Кстати, гол – замечательный", – сказал Кенрайт для Toffee TV, прервав интервью Бернарда.

Напомним, экс-звезда Шахтера забил один из двух голов в ворота Вест Хэма. В текущем сезоне АПЛ 27-летний бразилец провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Англия Видеоновости Эвертон - Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Бернард Бернард Эвертон Эвертон
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