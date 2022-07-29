Подопечных Мирчи Луческу перед стартовым свистком будет вдохновлять украинская певица Тина Кароль.

Как известно, сегодня, 29 июля, в Ливерпуле состоится благотворительный поединок между Эвертоном и Динамо.

Эвертон – Динамо: Миколенко отметил важность поединка между его нынешней и бывшей командами

По информации 1+1 media, на стадионе Гудисон Парк выступят представители швейцарской группы Kadebostany с песней "Another Sunrise", записанной совместно с украинскими вокалистками, и победитель британского The Voice 2021 Craig Eddie.

Гимн Украины перед началом матча акапельно исполнит известная певица Тина Кароль. Участница популярнейшего вокального шоу "Голос страны" Инесса Грицаенко исполнит песню, являющуюся музыкальным символом пацифизма – "Imagine" Джона Леннона. К тому же артисты споют гимн украинского сопротивления, песню "Ой у лузі червона калина", с участием хорового коллектива украинок, чьи мужья сейчас защищают Украину на фронте.

Напомним, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Россия напала на Украину: Ахметов обеднел на серьезную сумму, Фенербахче ждет наказание за Путина (LIVE)