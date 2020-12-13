Эвертон сумел победить Челси на своем поле. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24"

Эвертон принимал Челси в одном из центральных поединков 12-го тура АПЛ. "Ириски" повели в счете уже в первой 45-минутке – это Сигурдссон реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол в штрафной. После было настоящее нашествие подопечных Лэмпарда, но Эвертон спасал вратарь вместе с каркасом ворот.

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1:0 – команда Анчелотти прерывает 17-матчевую беспроигрышную серию Челси во всех турнирах и выходит на 7 место с 20 пунктами. "Аристократы" теряют шанс возглавить турнирную таблицу и идут третьими с 22 очками.