Эвертон принимает Арсенал в 5 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Эвертон – Арсенал стартует в 18.30 по киевскому времени. Смотреть матч можно на канале Setanta Sports Украина и на платформе Setanta Sports. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Борнмут – Челси: онлайн-трансляция украинского дерби в АПЛ – первый старт Мудрика в сезоне

Александр Зинченко выходит с первых минут за Арсенал, который за 4 тура только раз потерял очки. Виталий Миколенко впервые в этом сезоне АПЛ появляется в основе Эвертона, который за 4 тура только раз не проиграл.

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко – МакНил, Гуйе, Онана, Данжума – Дукуре – Бету.

Запасные: Виржиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Гарнер, Оньянго, Доббин, Шермити, Калверт-Льюин.

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Райс, Виейра – Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Томиясу, Кивиор, Жоржиньо, Хаверц, Троссар, Смит-Роу, Нелсон, Жезус.