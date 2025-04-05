Арсенал сыграл вничью с Эвертоном (1:1) в 31 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Канониры" потеряли возможность приблизиться к Ливерпулю, поделив очки с “ирисками”. На 33 минуте Стерлинг разогнал быструю атаку, а затем отдал точный пас на Троссара. Леандро сумел обыграть защитника и точно пробил.

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Впрочем, после перерыва Эвертон сумел сравнять счет. Арбитр назначил пенальти за фол Льюиса-Скелли. Ндиайе уверенно реализовал 11-метровый. Больше голов в матче публика не увидела.

Арсенал остался на втором месте с 62 баллами, но Ливерпуль в этом туре не играл и может увеличить свой отрыв.

К слову, ни Зинченко, ни Миколенко на поле не появились.