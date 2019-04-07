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Эвертон –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча

19:54 31 Читати українською
Эвертон –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча
Эвертон – Арсенал – 1:0 / АПЛ

Эвертон на своем поле одолел Арсенал в матче 33 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

10’ Фил Ягелка
 
10’ Фил Ягелка

Арсенал в 33 туре АПЛ пришел в гости на Гудисон Парк, где сыграл против Эвертона. "Ириски" быстро открыли счет усилиями Фила Джагелки и в целом в течение игры создали гораздо больше моментов, чем "канониры".

Арсенал на выезде уступил Эвертону

Арсенал остался на 4 позиции с 63 очками в активе, тогда как Эвертон набрал 46 пунктов и поднялся на 8 позицию.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Англия Видеоновости Эвертон - Арсенал Арсенал Арсенал Эвертон Эвертон
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