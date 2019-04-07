Эвертон на своем поле одолел Арсенал в матче 33 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Арсенал в 33 туре АПЛ пришел в гости на Гудисон Парк, где сыграл против Эвертона. "Ириски" быстро открыли счет усилиями Фила Джагелки и в целом в течение игры создали гораздо больше моментов, чем "канониры".

Арсенал на выезде уступил Эвертону

Арсенал остался на 4 позиции с 63 очками в активе, тогда как Эвертон набрал 46 пунктов и поднялся на 8 позицию.