Опытный защитник поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 30 июня 2023-го. 32-летний Джонни Эванс присоединился к команде летом 2018-го и с тех пор провел в синей футболке 89 матчей, забив 3 гола, сообщает официальный сайт Лестера.

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Трехкратный чемпион Англии в составе Манчестер Юнайтед также поиграл в Премьер-лиге за Сандерленд и Вест Бромвич, из которого и перебрался в Лестер 2,5 года назад. В сезоне 2020/21 североирландец провел 15 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

К слову, Лестер после 16 туров находится в зоне Лиги чемпионов. Команда Брендана Роджерса набрала 29 очков и занимает 3 позицию АПЛ.

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