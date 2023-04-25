"Для меня это большая радость и гордость – получить приглашение от такого клуба, как Шахтер. Очень приятно совершить прыжок в карьере и стать частью "горняков". Я пришел помочь команде и многому научиться. Жду начала выступлений за клуб с большим нетерпением и удовольствием.

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Я всегда был спокоен и уверен в правильности своего выбора. Ответственно относился к этому и раньше, и, слава Богу, все получалось хорошо. Для меня очень важно быть в этом клубе.

У Шахтера действительно отличная команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Это очень хорошо, ведь этот турнир – мечта всех футболистов. Также я следил за текущим сезоном: знаю, что Шахтер идет на первом месте в чемпионате, а на выходных сыграл Класико. Надеюсь, скоро смогу помогать команде на поле и участвовать в таких дерби. Это будет очень интересно и просто замечательно.

Я пришел с большими ожиданиями, пришел, чтобы научиться новому, развиваться и прогрессировать вместе с командой. Хочу быть полезным и внести свой вклад в победы и достижения Шахтера. Обещаю работать максимально настроенным.

Под каким номером буду играть? Хотелось бы иметь 5 или 8, но конкретной цифры нет, я всегда играл под номером 5. Не знаю, что будет для меня доступным.

Полномасштабная война? Когда посещал Украину, чувствовал себя хорошо. Очень досадно, что украинцы проходят через такие трудности, но я вижу, что они всегда борются изо дня в день. Это очень важно. Продолжайте сражаться! Я знаю, что в какой-то момент это прекратится и останется сзади. Желаю всего лучшего и посылаю вам все свои молитвы", – цитирует Кастильо сайт дончан.

Напомним, 19-летний футболист стал первым эквадорцем в истории клуба. Он подписал контракт на пять лет и присоединится к Шахтеру летом.

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