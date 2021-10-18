"Никто не знает, сколько я настрадался, когда восстанавливался от травмы. И этот гол после столь длительной паузы для меня очень важен. А победа очень важна для команды, потому что пока все складывается не так, как мы бы хотели.

Барселона – Валенсия – 3:1 – видео голов и обзор матча

После всего, что я прошел, а это было очень трудно, я заряжен больше, чем когда-либо. Этот шрам сделал меня сильнее, и я еще больше настроен вернуть сильнейшего Филиппе", – поделился Коутиньо в комментарии Diario Sport.

Напомним, Барселона уверенно переиграла Валенсию (3:1), а один из голов забил бразильский хавбек. Интересно, что этот забитый мяч стал для Коутиньо первым почти за год в составе каталонцев.

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