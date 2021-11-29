"Я в Динамо выбрал номер 7, номер Шевченко? Господи, этот седьмой номер будет икаться всю жизнь. Я не выбирал его. Предложили, какие были свободные номера, ну я и взял седьмой.

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Я же не пришел и не сказал: "Дайте мне седьмой номер, хочу быть как Шевченко". Опозорил ли я номер Шевченко? Я никого не позорил, это точно. Не получилось – и не получилось", – отметил Гладкий в интервью Burbuzz.

Добавим, что Александр выступал за бело-синих с 2016 по 2017 годы, сыграл в 11 матчах, однако не отличался результативными действиями.

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