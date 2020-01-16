"Этот регламент – прошлый век", – Линекер предложил отменить переигровки в Кубке Англии

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер выразил недовольство текущим регламентом Кубка страны.

"Это немного противоречиво, но я бы отказался от переигровок в Кубке Англии.

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Только 90 минут, без дополнительного времени, если ничья, то бьются пенальти. Этот регламент – прошлый век. Тогда у маленьких команд было бы больше шансов пройти. Мы единственная страна, которая еще имеет переигровки. Это просто мое мнение", – написал Линекер в своем Twitter.

К слову, несколько ведущих клубов АПЛ столкнулись с переигровками уже на стадии 1/32 финала Кубка Англии, например, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Вулверхэмптон.

Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии