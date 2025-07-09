Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от полуфинального матча Клубного чемпионата мира против Реала.

"Этот Реал сложно анализировать. Тактически это новая команда, и с этим связаны сложности.

Мареска отреагировал на возможность сыграть с Реалом или ПСЖ в финале Клубного ЧМ

Но все понимают, что у них есть индивидуально сильные футболисты. Думаю, Хаби Алонсо хочет построить отличную команду.

Это особенный матч. Игра против Реала означает, что мы хорошо идем на этом турнире. Будет весело. Мы очень мотивированы.

Ашраф Хакими – несомненно, один из лучших крайних защитников, которых я тренировал. Нуну Мендеш на левом фланге также показывает игру мирового уровня", – цитирует Энрике Marca.

К слову, матч ПСЖ – Реал состоится сегодня, 9 июля, в 22:00.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матча 1/2 финала Клубного ЧМ-2025