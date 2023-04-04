"Я не вижу у Динамо потенциала бороться за чемпионство. Следующие пять туров будут определяющими. Сейчас главная цель команды – обойти в турнирной таблице Зарю. Многое будет зависеть от матча Динамо – Шахтер. Этот поединок может стать отправной точкой того, что нужно делать в следующем сезоне.

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Только с командами топ-уровня можно увидеть свой потенциал. В Динамо ждут этого, и Луческу этого ждет, и футболисты. Если заметно, что команда без шансов, тогда будет понятно, что команда не выйдет на топ уровень. И тогда будут приняты, возможно, кардинальные кадровые изменения в Динамо", – поделился мнением Цыганык в авторском проекте на ютуб-каналы.

Напомним, что Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 36 очков. В 20-м туре УПЛ киевская команда сыграет с Минаем. Поединок состоится 8 апреля.

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