"Мы были лучшей командой более 90 минут, а этот пенальти ПСЖ – абсолютная шутка. Я не знаю, где был видеоасистент и чем он вообще занимается. Видеоасистент, пожалуй, смотрел другую игру. Что-то подобное на уровне Лиги чемпионов очень огорчает. Это очевидная симуляция, контакта не было.

Решающий гол Неймара в видеообзоре матча ПСЖ – РБ Лейпциг

В конце концов, такие вещи имеют большое значение. Париж не имел реальных шансов. Они играли очень низко, и у нас было достаточно собственных моментов. Мы заслужили по крайней мере ничью. Сейчас у нас плохое положение в группе, и мы должны выиграть наши последние две игры", – цитирует Нагельсманна Sky Germany.

Добавим, что ПСЖ благодаря победе догнал РБ Лейпциг по очкам (по 6) и получил преимущество в личных встречах. Лидером группы Н остается МЮ с 9 пунктами.

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