"Милан всегда был моим приоритетом, но, к сожалению, не все зависит от одного человека. Курс, выбранный клубом, и некоторые недавние решения не отражают тех ценностей и амбиций, которые привели меня сюда. Пора закрыть эту главу.

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Болельщики "россонери" всегда были рядом. Чувствовать вашу поддержку было привилегией, который я никогда не забуду. Я ухожу с высоко поднятой головой, потому что всегда отдавал всего себя, с полным сердцем, с надеждой, что Милан скоро вернется на то место, которого заслуживает. Милан навсегда останется частью меня", – написал Тео Эрнандес в своем Instagram.

"Великий Тео, нам будет тебя не хватать. Я люблю тебя", – прокомментировал эту публикацию Паоло Мальдини.

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