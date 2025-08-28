"Этот месяц был самым сложным в моей карьере из-за постоянных поездок. Например, после матча с Пакшем наши соперники вернулись домой за четыре часа, тогда как нам понадобилось 36, чтобы вернуться из Венгрии.

Из-за войны в Украине авиасообщение прервано, поэтому нам приходится путешествовать только автобусом или поездом, и это очень утомительно. На матч против Фиорентины мы прибыли уже уставшими. Это не оправдание, но это показывает, как тяжело украинским клубам играть в Европе без возможности лететь из Украины. Однако я хочу поблагодарить президента Полесья Геннадия Буткевича, потому что несмотря на все трудности он всегда с командой и делает все возможное, чтобы гарантировать нам лучшие условия. Это действительно ценно и является важной поддержкой, которую мы очень ценим.

У нас амбициозные цели в Европе, и мы хотим заработать для Украины очки в рейтинге УЕФА. Для нас это больше, чем футбол. Наша миссия – привлечь внимание к войне в Украине и требовать ее прекращения, также благодаря поддержке европейского общества. Мы выходим на поле с флагами нашей страны, пытаясь напомнить миру о том, что происходит. Несмотря на ограничения УЕФА, мы используем каждую возможность, чтобы поддержать нашу страну и напомнить Европе об ужасной войне, которую нужно остановить.

Это очень важно, как для меня лично, так и для нашего клуба. Впервые мы прошли через несколько раундов европейских соревнований, и это уже историческое достижение. Игра в Лиге Конференции – это возможность заявить о себе, укрепить себя на международном уровне и доказать, что украинские команды, несмотря на все, способны бороться. Это также ответственность перед болельщиками и страной. Мы играем не только за себя, но и за Украину

Через футбол мы стремимся напомнить миру о трагедии, которую переживает наш народ, и одновременно продемонстрировать силу, стойкость и достоинство украинцев. Мы не просим сочувствия, мы показываем нашу борьбу и достоинство, жаждем мира и поддержки. Мой хороший друг, бывший игрок Карпат Владимир Сеница – героический воин. Мы всегда на связи. Я очень волнуюсь за него и горжусь им. Другие мои знакомые также находятся на войне", – рассказал Гуцуляк в интервью Corriere dello Sport.