"В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр. Но надо учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятными".

Анчелотти дал категорическое обещание по работе в Барселоне

Если мы, в конце концов, выиграем больше титулов, это будет исключительный сезон, но у нас живет иллюзия победы в Ла Лиге. Говорят, мы не думаем об этом, но думаем, потому что это помогает иметь хорошую динамику и атмосферу. Пока математика нас осуждает, мы будем с ней бороться", – цитирует Анчелотти. ESPN

Реал вышел в финал Кубка Короля, уничтожив Барселону на Камп Ноу – Бензема оформил первый хет-трик в Классико