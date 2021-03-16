"Этот Манчестер Сити – моя худшая команда. Мои предыдущие составы выигрывали много трофеев, а в этом году мы еще не взяли ни одного.

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Мы ждем результаты и титулы, которые удастся добыть. Предыдущему Манчестер Сити это удавалось, а нынешней команде еще нужно многое доказать. Надеюсь, что игроки вернутся здоровыми из сборных, и мы продолжим борьбу во всех турнирах", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Добавим, что Манчестер Сити уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, в Кубке Англии дошел до четвертьфинала, а в Кубке Лиги до финала. Сегодня "горожане" сыграют ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Боруссии М (первую встречу англичане выиграли со счетом 2:0).

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