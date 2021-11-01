"С первого дня я почувствовал особенную ауру в Реале. Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то особенное.

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Бавария – один из самых больших клубов мира, как и Реал. Но, при всем уважении к Баварии, в Реале все масштабнее. Могу вспомнить только хорошее о 13 годах, проведенных в Баварии. Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал", – цитирует Алабу kicker .

Напомним, Алаба присоединился к мадридцам на правах свободного агента из Мюнхена. 29-летний австриец уже провел за Реал 13 матчей (один гол и два ассиста).

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